Autorizzati i saggi per cercare l’acqua nel torrente Elicona

Il torrente Elicona potrebbe diventare strategico dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico e sopperire alle carenze d’acqua che si registrano soprattutto nel periodo estivo.

Per questo motivo il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera ha richiesto ed ottenuto dal Genio Civile di Messina e dall’autorità di bacino l’autorizzazione per l’esecuzione di rilievi e saggi all’interno dell’alveo del torrente, a Sud di contrada Isola. L’esecutivo ha già approvato gli elaborati tecnici, utili ai fini dell’istruttoria della pratica; sono stati redatti dall’ingegnere Nunziato Chiofalo, responsabile dell’area tecnico-manutentiva e per quanto riguarda la relazione idrogeolocica, dal geologo Sergio Maria Trainiti.

Negli anni si è registrato un continuo aumento del fabbisogno idrico per consumo umano, soprattutto nel periodo estivo, quando la popolazione residente aumenta considerevolmente; e poiché l’attuale riserva idrica del comune non è sufficiente a far fronte all’aumento di consumo, il vicino torrente Elicona può essere una ulteriore risorsa per far fronte all’esigenza di approvvigionamento idrico.

Per il corso d’acqua è stata prospettata la messa in sicurezza per evitare esondazioni e salvaguardare il centro abitato. Il Ministero dell’Interno ha stanziato 191 mila euro per la progettazione; da qui l’ingegnere Nunziato Chiofalo ha avviato le procedure per l’affidamento della progettazione esecutiva, della relazione geologica-idrologica e dei rilievi topografici con

l’ausilio di un drone. La progettazione, per l’importo di circa 100 mila euro, sarà a cura dell’ingegnere Mariagrazia Crinò di Catania. Il geologo Crisostomo Navarra di Furnari e l’architetto Carmelo Milone di Falcone eseguiranno la relazione geologica e i rilievi topografici.