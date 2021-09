Covid-19: Diminuiscono i ricoverati negli ospedali messinesi. Calano anche gli attuali positivi – VIDEO

Netto calo, rispetto al picco di 114 registrato lunedì, dei positivi al Covid ricoverati negli ospedali di Messina e provincia: adesso sono 100, 6 in meno rispetto a ieri, i contagiati che hanno bisogno delle cure degli ospedali della provincia peloritana, di cui 19 in terapia intensiva (uno in meno). Di questi, 54 sono al Policlinico, 27 al Papardo, 6 al Piemonte e 13 al “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Purtroppo nelle ultime 72 ore sono state ben 4 le vittime della pandemia nel messinese, mentre i contagi sono in netto calo a Villafranca Tirrena dove, ben 16 guarigioni compensano i 4 nuovi casi di positività, portando il computo a quota 30 attuali positivi.

Calo anche a Tortorici, dove un nuovo positivo al test rapido viene ammortizzato da due guarigioni: adesso sono 13 gli attuali positivi. Buone notizie anche a Capri Leone: sul territorio comunale adesso sono 3 i positivi, in calo rispetto ai 7 dell’ultimo aggiornamento. Situazione migliorata di molto a Castell’Umberto, dove i numeri di metà agosto appaiono solo un brutto ricordo: erano ben 32 i positivi al tampone molecolare lo scorso 18 agosto. Adesso a fare i conti col Covid sono rimasti solo in 4, cinque in meno rispetto ai dati di martedì.

Curva in crescita, invece, a San Fratello, dove si registra un nuovo caso che porta il totale dei contagiati a 18, mentre risale il numero dei residenti a Barcellona Pozzo di Gotto positivi al Covid: adesso sono 122, di cui 3 sono ricoverati. Netto calo, invece, a Milazzo, dove gli attuali positivi passano da 112 a 93.

28, invece, i contagiati a Spadafora e 24 a Terme Vigliatore.