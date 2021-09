Barcellona Pozzo di Gotto: l’efficientamento energetico nel plesso di via Villa

Sarà l’impresa “Geotek srl” di Alcamo ad eseguire i lavori di efficientamento energetico presso l’Istituto di Via Villa dell’istituto comprensivo “Foscolo” a Sant’Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ha offerto un ribasso di oltre il 29% per un importo di 523 mila euro; il comune del Longano ha ottenuto 607 mila euro, dall’assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità. La progettazione esecutiva è stata eseguita dal raggruppamento temporaneo di professionisti “Aitecna srl” – ingegnere Nicola Mobilia, ingegnere Salvatore Francesco Quattrocchi di Barcellona per un importo di oltre 39 mila euro. Il progetto punta alla riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili, al miglioramento dei livelli di efficienza energetica e sistemi di produzione di calore e di energia di ultima generazione e ad alta efficienza.

Di seguito l’ingegnere Antonino Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto, per l’importo di 27 mila euro – anche queste somme sono state stanziate dalla Regione – ha curato l’incarico professionale per le verifiche preventive ai ponti di attraversamento del torrente Longano, che esondò nel corso dell’alluvione del 2011; le verifiche sono finalizzate alla determinazione dei livelli di attenzione per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti.