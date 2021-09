Gioiosa Marea: saranno sei i candidati a sindaco?

Saranno sei i candidati a sindaco di Gioiosa Marea? Il numero potrebbe essere reale, se è vero che, dopo i quattro che hanno già detto si, mancano all’appello altri due, rappresentanti di forze alternative e di opposizione.

Gisy La Galia e Giovanni Princiotta Cariddi sono stati i primi a candidarsi; entrambi sono assessori uscenti, la prima alla pubblica istruzione, il secondo vice sindaco. Con loro si pensava che avrebbero detto si alcuni rappresentanti dell’opposizione ed alternativi che ancora non si sono fatti avanti.

Nel frattempo si è fatto avanti Alessandro Segreto, 24 anni, studente universitario, impegnato nel volontariato. In occasione dell’annuncio della sua candidatura ha lanciato un appello al gruppo di “Obiettivo Gioiosa”, gruppo a cui si è avvicinato nelle ultime settimane, ribadendo come rappresenti una forza politica non indifferente, che ha inciso concretamente nella vita politica e sociale gioiosana degli ultimi dieci anni.

Ultimo candidato a sindaco al momento è Giuseppe Buzzanca; forte della sua esperienza maturata da consigliere comunale dal 1997 al 2002 durante la sindacatura guidata da Basilio Cusmà Piccione nei prossimi giorni presenterà il suo progetto politico nel corso di una conferenza stampa. Mentre si avvicina la data della scadenza per la presentazione delle candidature e delle liste, si resta in attesa di altri candidati, se non due almeno uno, che rappresenti le forze di opposizione.