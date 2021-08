Covid – 1.600 nuovi casi in Sicilia su 4.257 in tutta Italia. Ricoveri ancora in crescita, 9 le vittime

I contagi in Italia sono in calo, ma la regola non vale per la Sicilia che oggi registra quasi il 40% dei nuovi casi in tutta la nazione.

Sono 1.600 i nuovi positivi nell’isola secondo il bollettino del 30 agosto, su 4.257 totali in tutta Italia. La Sicilia da sola rappresenta oggi il 37% dei nuovi contagiati e addirittura ha il triplo dei nuovi casi rispetto all’Emilia-Romagna, seconda regione con più contagi con 546.

Aumenta il tasso di positività, che ieri era al 10,2%: con 11.243 tamponi processati l’indice sale al 14,2%.

I decessi sono 9, mentre i guariti 526. Continua purtroppo a crescere la pressione sugli ospedali: sono 947 i ricoverati totali (+33 rispetto al dato precedente), di cui 116 in terapia intensiva. In rianimazione sono ben 14 gli ingressi del giorno, indice che cresce rapidamente.

Gli attuali positivi nell’isola sono adesso 28.489 (+1.065) di cui 27.542 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: in testa Palermo con 422, seguono Catania con 399 e Messina 273. Poi Caltanissetta 133, Enna 105, Ragusa 95, Siracusa 90, Trapani 83. Nessun nuovo contagiato ad Agrigento.