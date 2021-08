Covid, nel messinese 6 morti in 48 ore. Castell’Umberto piange il 76enne Salvatore Monastra

Sono ben 6 i decessi legati al coronavirus nel messinese in sole 48 ore.

Secondo quanto appreso si trattava di persone non vaccinate in 5 casi, mentre una di loro aveva ricevuto solo la prima dosa del siero anti-covid. Le vittime erano tutti pazienti ricoverati al Policlinico di Messina, tre in rianimazione e 3, invece, in ricovero ordinario.

Nel dettaglio, il 27 agosto scorso sono decedute 2 donne di Messina, di 75 anni ed 86 anni e una 1 donna di Mistretta di 53 anni. Il 28 agosto sono, invece, sono spirati 1 donna di Villafranca di 62 anni ed una 67enne messinese ed un 76 enne di Castell’Umberto.

“Un infame destino ha strappato ai suoi affetti ed alla sua terra un nostro concittadino Monastra Salvatore.” scrive in una nota social l’amministrazione comunale di Castell’Umberto, che insieme a tutta la comunità castanese “piange stringendosi nel dolore alla famiglia”. Si tratta della prima vittima legata al covid nel comune di Castell’Umberto.

Continua intanto a salire la pressione sugli ospedali della provincia: 95 in tutto i ricoverati, + 5 rispetto a ieri: 51 i degenti al Policlinico, di cui 11 in rianimazione; 27 al Papardo 27, con 3 persone in terapia intensiva, 11 i pazienti a Barcellona P.G. e 6 all’Irccs Piemonte.