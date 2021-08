Covid, nel messinese pochi contagi ieri. Preoccupa, invece, la situazione a Gioiosa Marea

Mentre si attende di conoscere le determinazioni del governo nazionale sul passaggio in zona gialla della Regione, la provincia di Messina nella giornata di ieri ha registrato un calo di nuovi casi. Soltanto 35 quelli comunicati nel bollettino giornaliero. Sul fronte della distruzione dei nuovi contagi nei singoli comuni, nuove positività a Barcellona Pozzo di Gotto, dove salgono da 109 a 114 i positivi. Una donna anziana ricoverata presso il centro covid della città del Longano è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papardo. Nonostante l’età la donna non era vaccinata, informa il primo cittadino Pinuccio Calabrò, che evidenzia come i barcellonesi vaccinati con prima dose siano il 68.21 % della popolazione, mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose soltanto il 54.69%.

In netto miglioramento la curva dei contagi a Castell’Umberto dove sono scesi a 21 gli attuali positivi e a 17 le persone isolate, mentre torna a salire a Santo Stefano di Camastra, dove passano da 11 a 17 i casi di positività. In salita i casi anche a San Fratello, 22 in totale, 16 accertati con tampone molecolare e 6 positivi al test rapido. 10 i positivi ad Acquedolci, dove nel pomeriggio di ieri una donna è stata ricoverata al Policlinico di Messina. 20 i positivi al tampone molecolare a Piraino e 28 i contatti stretti in quarantena. Preoccupazione a Gioiosa Marea, dove sono 38 i positivi al tampone molecolare e 29 persone in quarantena e la situazione sembra destinata a peggiorare. Il commissario straordinario di Gioiosa Marea Domenica Ficano, ha lanciato un video messaggio d’appello via social.