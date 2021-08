La Sicilia resta zona bianca. Passaggio in zona gialla rinviato di una settimana?

Il cambio di colore fino a ieri pomeriggio sembrava scontato, ma adesso non lo è più: quasi sicuramente, ed in extremis, la Sicilia eviterà il passaggio in zona gialla e resterà in zona bianca anche la prossima settimana, così come il resto d’Italia.

Nessuna regione, almeno per questa settimana, passerà in giallo: dunque niente regole più restrittive nell’isola a partire dal 23 agosto. Ancora una settimana di tavolate nelle aree esterne dei ristoranti e senza obbligo di mascherina all’aperto, ma la Sicilia “bianca” sarà monitorata con particolare attenzione.

Sorvegliata speciale è la rapida escalation di contagi, ma soprattutto l’impatto dei positivi al Covid-19 sul sistema sanitario. Ieri la percentuale di posti occupati è rimasta uguale. L’isola, presa d’assalto dai turisti nel mese di agosto, ha infatti registrato lo sforamento delle tre soglie per il cambio di colore: abbondantemente superati i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti (siamo a quota 155), i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva (l’11%, con il limite per restare in zona bianca al 10%) e nei reparti ordinari (il 17%, con il limite al 15%).

Il superamento di tutte e tre le soglie è però avvenuto nella giornata di martedì 17 agosto, ed i dati del monitoraggio settimanale (che saranno comunicati nella consueta conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità oggi pomeriggio) si riferiscono invece all’intera settimana precedente, dal 9 al 15 agosto, quando ancora i posti letto occupati in terapia intensiva erano di qualche decimale al di sotto della soglia critica del 10%.

A quanto pare, però, il giallo per l’isola è solo rinviato di una settimana, e potrebbe scattare dal 30 agosto, perché contagi e ricoveri sono in crescita costante. Intanto un sospiro di sollievo lo tirano soprattutto ristoratori e titolari di bar e pub, che già si preparavano alla stretta, che avrebbe influito soprattutto per il limite di 4 persone sedute allo stesso tavolo sia all’aperto che all’esterno dei locali.