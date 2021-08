Il Sottotenente Tiziano Varese è il nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando, il Sottotenente Tiziano Varese subentra al Capitano Gianluca Fissore, il quale è stato destinato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino.

Durante i due anni di permanenza presso il Reparto, il Capitano Fissore ha conseguito importanti risultati, di rilievo per la realtà territoriale orlandina, in particolare nella lotta all’evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità.

Il Sottotenente Varese proviene dalla sede di Castelporziano (Roma) dell’Accademia della Guardia di Finanza, dove ha frequentato il terzo corso straordinario riservato ai luogotenenti del Corpo.

Originario di Augusta (SR), coniugato e con un figlio, l’Ufficiale è laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Nella sua quasi trentennale carriera ha disimpegnato diversi incarichi operativi, ricoprendo, da ultimo, l’incarico di Capo Sezione Operazioni presso l’Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo.

Il Comandante Provinciale di Messina Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il Capitano Fissore per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo Comandante della Tenenza i migliori auguri per il nuovo incarico.