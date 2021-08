Covid – 1.508 i nuovi casi oggi in Sicilia. 22 in più i ricoverati

Salgono ancora i numeri del contagio da Covid in Sicilia: i nuovi casi di oggi, 20 agosto, toccano quota 1.508 a fronte di 17.543 tamponi processati. L’incidenza sale lievemente, all’8,6%: ieri era al 8,5%. L’isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, prima della Toscana (700). Gli attuali positivi sono 21.265 con un aumento di 563 casi.

Le vittime del giorno sono 12, mentre i guariti sono 933 nelle ultime 24 ore.

746 i positivi al Covid attualmente ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 83, lo stesso numero di ieri.

La situazione del contagio nelle singole province: 411 i nuovi casi a Catania, 231 a Palermo, 148 a Siracusa, 147 ad Agrigento, 144 a Ragusa, 135 a Caltanissetta, 128 nella provincia di Messina, 101 a Trapani, 63 ad Enna.

IN ITALIA:

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.