Capo d’Orlando – Mario Incudine protagonista a Villa Piccolo il 18 agosto

Appuntamento musicale d’eccezione a Capo d’Orlando il 18 agosto, che vedrà protagonista il duo Mario Incudine e Antonio Vasta con lo spettacolo “Canzoni Scordate”.

Una serata particolare dedicata alla Sicilia, aperta dal cantautore Marco Corrao che presenterà il suo ultimo lavoro “Nebros” Storie di antichi echi dedicato al patrimonio culturale dei Nebrodi.

In un momento di piena globalizzazione culturale, di musica commerciale e facilmente commerciabile, Mario Incudine e Antonio Vasta propongono uno spettacolo intimo, lieve e poetico che attinge alla musica tradizionale per proiettarsi in uno spettacolo moderno in cui la radice della tradizione siciliana si fa viva e ricca di spunti creativi.

È “Canzoni scordate”, un viaggio musicale emotivo che parte dalle canzoni tradizionali, le serenate, i riti della Settimana santa, i canti dei migranti, quelli di lavoro e le novene che Incudine fa risuonare in chiave contemporanea con arrangiamenti minimalisti che esaltano la vocalità e la profonda musicalità e comunicabilità della lingua siciliana.

Il repertorio è composto da canzoni “scordate” nelle miniere, nei campi di grano della Sicilia dei primi del Novecento, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori, nelle chiese di campagna. Sono canzoni “scordate” anche nel senso musicale del termine, poco accordate, di quelle suonate dai barbieri, dai contadini, da musicanti improvvisati, da cantori poco intonati, ma che conservano tutta l’anima della Sicilia, terra di migranti verso il Belgio di Marcinelle, verso il Nuovomondo, di sindacalisti uccisi dalla mafia, di Turiddu Carnevali e Placido Rizzotto, dei poeti Ignazio Buttitta e Ciccio Busacca.

E ci sono pure le canzoni “scordate” di Incudine, quelle scritte, incise e mai eseguite dal vivo, assegnate a tracce nascoste dei cd e che aspettavano l’occasione giusta per essere riscoperte.

Ne viene fuori un concerto di teatro-canzone, dove Incudine canta e racconta, narra e improvvisa aneddoti, dialoga con il pubblico su una scena a luci basse, lontano dal suo abituale sound dirompente che ha conquistato le piazze, e che adesso cala la voce sussurrando all’orecchio dello spettatore per portarlo dentro i vicoli della Sicilia di ieri e di oggi.Mario Incudine con Antonio vasta propone uno spettacolo che attinge alla musica tradizionale per proiettarsi in uno spettacolo moderno in cui la radice della tradizione siciliana si arricchisce di spunti creativi.

Il concerto è organizzato dall’associazione Cross Road Club con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando e della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella la quale ha inserito le due date nella programmazione culturale di “Ingressi di Paesaggi 2021”. Entrambe gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza nel rispetto della nuova normativa anti covid-19.