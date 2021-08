Volley, Serie B2 Femminile – Antonio Cortese è il nuovo allenatore della Saracena

È Antonio Cortese il nuovo allenatore della Saracena Volley. La società tirrenica ha deciso di affidargli la panchina nel campionato d’esordio in Serie B2, quarta serie nazionale.

«Sono felice ed onorato di essere il nuovo allenatore della Saracena Volley – ha detto il nuovo tecnico. È un’occasione che non potevo non cogliere per tornare a calcare i parquet delle serie nazionali dopo diversi anni, quando allenavo nel settore maschile. Da alcune stagioni ho deciso di reinvestire me stesso nella pallavolo femminile ripartendo dai settori giovanili e dalle categorie regionali. Ora finalmente posso misurarmi con una realtà nuova e importante. Devo ringraziare Adriana Palmeri che per prima ha pensato a me e poi il Presidente Luca Leone per aver trovato subito un’intesa al fine di costruire un nuovo e affascinante progetto sportivo. Da subito ho intuito la grande voglia della società di sfruttare il salto di categoria per crescere sotto ogni punto di vista, non ultimo quello di puntare sul settore giovanile e di generare entusiasmo intorno alla squadra di B2 da parte di tutto il territorio. Sono pronto e carico per questa avventura e non vedo l’ora di tornare in una terra a me tanto cara».

Cortese non è un volto nuovo per la pallavolo messinese avendo allenato, nella stagione 2013-2014 la formazione maschile del Volley Brolo in serie A2. Dal 2019 è stato alla guida della Pallavolo Minturno in Serie C femminile occupandosi anche del settore giovanile.

Il allenatore oltre a seguire la prima squadra si occuperà della direzione tecnica e sarà coadiuvato in panchina da Norma Pilota, da diversi anni ormai parte integrante della società, che seguirà anche il settore giovanile.

Lo staff tecnico è completato da Carmen Pirri, che si occuperà del settore giovanile e del mini volley.

«La scelta di Antonio Cortese alla guida della Saracena è stata ponderata e siamo convinti che potrà fare bene – ha commentato il presidente Luca Leone. Stiamo lavorando per allestire un roster competitivo per la prossima stagione che ci permetta di conquistare una salvezza tranquilla, nostro principale obiettivo all’esordio in Serie B2. Siamo sul mercato e nei prossimi giorni ufficializzeremo le prime conferme e i nuovi arrivi».

Intanto nel mercato in uscita la società ha ceduto in prestito al Planet Volley Pedara la banda Angela Milazzo.