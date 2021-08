Covid – Sicilia: ancora 868 nuovi casi. 11 ricoveri in rianimazione in 24 ore. Zona gialla sempre più vicina

Sono 868 i nuovi casi covid-19 registrati in Sicilia oggi, a fronte di 14.406 tamponi processati. Soltanto 20 in più rispetto a ieri, ma con 2.950 tamponi in meno elaborati. Il tasso di positività sale così dal 4,5% di ieri al 6,02% di oggi. L’isola conta 15.584 attuali positivi.

La Sicilia detiene ancora una volta il triste primato del maggior numero di vittime tra le Regioni, con 9 su 31 in tutto il Paese, ma tra i decessi comunicati in data odierna 4 sono avvenuti il 10/08/21; 3 il 09/08/21, e 2 l’08/08/21. Da inizio pandemia i morti a causa del covid sono 6.109. I guariti di oggi sono, invece, 472.

Ancora in salita i ricoveri, 11 i nuovi ingressi in terapia intensiva con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14% e quello dei reparti di rianimazione che arriva a quota 8%: sono 518 in tutto i ricoverati, di cui 59 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le singole province è Catania a contare il maggior numero di nuovi contagi, 199. Seguono Palermo 164, Agrigento 133, Ragusa 129 Caltanissetta 94 Trapani 59 Siracusa 49 ed Enna 33. Messina torna di nuovo ultima con soli 8 nuovi contagi.