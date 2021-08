Villafranca Tirrena – Carabinieri interrompono serata danzante con circa 200 persone. Sanzionati i 3 organizzatori

Pista da ballo del tutto abusiva, con circa 200 persone all’interno di un locale. Per questo i Carabinieri di Villafranca Tirrena sono intervenuti ieri sera, giovedì 5 agosto, per sanzionare gli organizzatori della serata danzante e chiudere l’attività per 5 giorni.

Allertati da alcuni schiamazzi i militari hanno potuto verificare come la serata danzante fosse abusiva e sanzionare i tre cittadini di Villafranca, organizzatori dell’evento, ai sensi della normativa anti-covid, che in questi casi prevede anche la chiusura dell’attività per 5 giorni, estensibili dalla Prefettura ad ulteriori 25.

Ancora, gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di appurare ulteriori illeciti. In particolare ai tre organizzatori è stata contestata la violazione amministrativa per aver organizzato uno spettacolo o trattenimento pubblico senza licenza, dal momento che non vi era alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza allo svolgimento dell’evento, e la contravvenzione prevista dal Codice Penale per quanto riguarda l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, in quanto l’apertura di luoghi aperti al pubblico per l’esecuzione dello spettacolo è risultata in contrasto con le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.