Proseguono le iniziative per implementare la campagna vaccinale in provincia di Messina

Open day negli hub, vaccinazione nei lidi, in piazza, sulle navi, con il camper. Continua senza sosta anche ad agosto la campagna vaccinale di prossimità e le iniziative messe in campo dal Commissario ad Acta per l’Emergenza Covid-19 di Messina.

Intenso il programma per le vaccinazioni nell’ambito del progetto “le vie del mare”, con le inoculazioni nei lidi: per questa prima settimana di agosto si svolgeranno mercoledì 4 agosto al lido M’ama Messina, giovedì 5 agosto allo Stone beach (Milazzo), venerdì 6 al Blanco a Messina, domenica 8 invece all’Oasi azzurra (S.Saba).

Continuano, in collaborazione con Caronte & Tourist, anche le inoculazioni delle dosi di vaccino a bordo della nave Laurana, che percorre la tratta Milazzo-Napoli (passando per le Isole Eolie).

Grande successo, tra l’altro, stanno riscuotendo le vaccinazioni in piazza. Dopo quelle di Messina e Capo d’Orlando, domenica 8 Agosto ci sarà la tappa a Sant’Agata di Militello, nella villa Falcone e Borsellino.

Proseguono inoltre gli altri appuntamenti de ‘le vie del vaccino’, con la somministrazione delle dosi nei luoghi della cultura, durante particolari eventi.

Il 4 Agosto spettacolo a Taormina al Teatro Antico “La gioia di ballare Gran Galà di Danza” con Les Italiens de l’Opéra de Paris; il 7 agosto a Barcellona P.G. concerto Jazz alle 21, nella Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici.

Inoltre l’8 e 9 agosto al Parco di Naxos a Taormina, spettacolo alle 21 di Buenos Aires Hora Cero “Omaggio per il centenario di Astor Piazzolla”. Sempre l’8 agosto a Messina a Villa Dante appuntamento al concerto di Fiorella Mannoia.

Proseguono infine le vaccinazioni a chilometro zero nei piccoli comuni con l’autoemoteca.

“L’effetto Green Pass si è sentito anche negli hub – spiega il commissario emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – con un aumento delle vaccinazioni. Stiamo cercando di convincere ora anche i più giovani raggiungendoli con le nostre equipe mobili sulle spiagge e nelle piazze. La campagna vaccinale è in una fase avanzata. ora dobbiamo avvicinare quanti sono più pigri o più scettici, per questo stiamo moltiplicando le iniziative”