Inaugurata la 16a edizione di Oliveri Expo, presente anche Nello Musumeci – VIDEO

E’ stata inaugurata ieri, alla presenza di Nello Musumeci, la 16a edizione di Oliveri Expo.

Nella splendida cornice del monte della Madonna del Tindari e dei laghetti di Marinello la manifestazione proporrà prodotti tipici siciliani e gastronomia, artigianato locale ed etnico. La fiera durerà fino al 31 Agosto.

Oliveri Expò è un evento unico in Sicilia: un momento di incontro per conoscere e abbracciare le tradizioni le culture, l’artigianato locale, le passioni del tempo libero in un’atmosfera di festa e di aggregazione.

Un luogo dove il visitatore può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani delle aziende Siciliane della cultura e dell’arte locale e etnica.

Queste caratteristiche rendono la fiera unica e diversa da tutte le altre, perché rappresenta il perfetto binomio di tradizione ed innovazione.

Passione, programmazione ed alti numeri di espositori e soprattutto di visitatori, sono sempre stati gli ‘ingredienti principali’ della Fiera Regionale di Oliveri, che si prepara anche quest’anno a far trascorrere in assoluta ‘sicurezza’ un’estate ricca di novità, artigianato e commercio locale e prodotti tipici.