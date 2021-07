Meteo – Si rinforza l’anticiclone africano: in arrivo picchi di 45°C sulla Sicilia orientale

Nel fine settimana che ci porterà nell’ultimo mese estivo, come scrive Centro Meteo Sicilia, entreremo nel vivo di questa nuova ed intensa fase calda iniziata già da diversi giorni e che a partire da sabato raggiungerà l’apice, con caldo molto intenso ovunque.

Nelle prossime ore è infatti previsto un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano sulla nostra isola, accompagnato da aria molto calda proveniente dal nord-Africa.

Attese termiche a 850 hpa tra +27°C/+28°C, che si tradurranno al suolo con temperature oltre i +38/40°C quasi ovunque nelle zone interne: massime fino a +41°C sulla Sicilia occidentale, punte fino a +45°C su quella orientale.

Valori un po’ più contenuti solo lungo le aree costiere ma con tassi di umidità più elevati, a causa dei mari particolarmente caldi (punte di +30° nel Tirreno) che renderanno il clima afoso. Farà molto caldo anche durante la notte con minime che difficilmente scenderanno sotto i 25°C. Il tutto accompagnato ovviamente da tempo stabile, con cieli sereni o velati da nubi alte, con modeste quantità di pulviscolo sahariano in sospensione.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

SABATO 31 luglio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno su tutta l’isola; qualche velatura di passaggio nel pomeriggio soprattutto sui settori occidentali. Caldo intenso.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori massimi che minimi. Punte di +40°/+41°C sui settori interni occidentali, fino a +44°C tra catanese e siracusano.

Venti deboli di direzione variabile, in prevalenza a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari calmi o poco mossi.

DOMENICA 1 agosto

Ancora giornata caratterizzata da cielo sereno o localmente velato da nubi alte su gran parte dell’isola. Qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane nel comprensorio etneo.

Temperature elevate, in genere senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi; punte di +41/42°C sui settori occidentali fino a +44/45° C su quelli centro-orientali.

Venti deboli dai quadranti meridionali, a regime di brezza sul settore tirrenico.

Mari poco mossi.