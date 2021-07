Covid-19 – La situazione attuale in provincia di Messina. 600, al momento, i soggetti contagiati

Sono stati solo due, nella giornata di ieri, i nuovi casi di Covid-19 nella provincia di Messina, dove però nel weekend si è registrata un’impennata nel numero degli attuali positivi.

Situazione delicata a Sinagra, dove sono 13 persone risultate positive al tampone molecolare. Di questi, 12 appartengono allo stesso nucleo familiare. Il sindaco Nino Musca, dopo le comunicazioni ufficiali dell’Asp sulla situazione sanitaria, ha invitato la cittadinanza a vaccinarsi ed a rispettare le regole, senza abbassare la guardia.

Cresce l’apprensione anche a Mistretta, dove attualmente sono 23 i positivi al Covid-19, mentre a Santo Stefano di Camastra i contagiati sono saliti da 4 a 6 in meno di ventiquattro ore e da 11 a 17 le persone in quarantena in attesa di tampone.

Poi 8 casi a Castel di Lucio, 5 a Pettineo ed 1 sia a Tusa che a Motta D’Affermo. Nella zona tirrenica dei Nebrodi restano 3 i contagiati a Capo d’Orlando e 5 a Sant’Agata Militello, mentre anche a Castell’Umberto si registrano due casi si positività, uno al test rapido ed uno al molecolare, e sono 28 i soggetti in isolamento precauzionale in quanto contatti diretti di positivi.

Restano 18 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre aumenta di 6 unità, in una settimana, il dato dei contagi relativo a Milazzo: adesso sono 17, nessuno dei quali ricoverato in ospedale.

Le Isole Eolie iniziano a registrare alcune disdette delle prenotazioni, dopo i 14 casi di positività relativi all’isola di Stromboli, mentre a Salina sono 10 le persone in isolamento, in quanto contatti diretti di un giovane risultato positivo.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera nella provincia di Messina sono 10 i soggetti positivi al Covid ricoverati, di cui 8 a Messina (3 al Policlinico e 5 al Papardo), e 2 al Cutroni Zodda di Barcellona.

Su 43 posti totali in terapia intensiva in provincia, poi, solo uno risulta occupato, all’ospedale Papardo. Al momento sono 600, in totale, gli attuali positivi nella provincia peloritana, di cui 125 relativi alla sola città di Messina.