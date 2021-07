Covid – Focolaio a Stromboli. Scattati i protocolli sanitari

“Sono 11 i positivi riscontrati a Stromboli dopo i primi accertamenti per un sospetto focolaio. Si tratta di 7 turisti e 4 lavoratori del posto. Le loro condizioni non sono gravi, e si trovano in isolamento/quarantena.”

Lo riferisce l’ufficio straordinario per l’emergenza Covid di Messina, guidato da Alberto Firenze, con una nota. “L’Usca è intervenuta prontamente e sta effettuando il tracciamento dei contatti. Il locale dove sono risultate delle persone positive è stato chiuso in via precauzionale. Gli esiti dei tamponi sono stati dati dal laboratorio dell’osoedale di Barcellona P.G.”

”Alcuni tamponi, poi, sono stati inviati dal laboratorio di Barcellona per il sequenziamento al Policlinico di Messina per verificare la presenza di eventuali varianti.”