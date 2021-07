Capo d’Orlando – Problemi alle palazzine IACP di via Lucio Piccolo, interviene il comune

Ancora problemi riguardanti le palazzine IACP di via Lucio Piccolo a Capo d’Orlando. Questa volta il problema riguarda la fornitura elettrica inerente il pompaggio degli scarichi della rete fognaria. L’istituto per le case popolari ha infatti smesso di pagare la fornitura, lasciando il problema nelle mani dei residenti.

Il tutto assume contorni drammatici, considerando il periodo in cui viene a mancare un servizio così importante. Il comune di Capo d’Orlando è intervenuto per risolvere la questione e pagherà la fornitura per i prossimi tre mesi.