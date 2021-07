Covid-19 – Aumentano ancora i nuovi casi: oggi in Sicilia 386. Nessuna vittima

Aumenta ancora il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia: 386 quelli registrati oggi (ieri erano 353), a fronte di 9.583 tamponi processati. Cresce di quasi un punto percentuale anche il tasso di positività, che passa dal 2,9% di ieri al 4% oggi.

In continua risalita i numeri del contagio nell’isola, dove la variante Delta, secondo il rapporto dell’Istituto superiore di sanità, si attesta al momento al 16,7%.

Nelle ultime 24 ore, per fortuna, nell’isola non si è registrata nessuna vittima legata al Covid-19, mentre si contano 117 guarigioni. Attualmente in Sicilia ci sono 4.409 persone affette da coronavirus, ben 269 in più rispetto a giovedì.

Ancora in crescita, di 6 unità, il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 167 oggi, di cui 23 in terapia intensiva (due in più, con due ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, a far registrare più contagi sono Palermo e Caltanissetta, rispettivamente con 80 e 78, poi 66 a Catania, 59 ad Agrigento, 43 a Siracusa, 26 a Trapani, 20 ad Enna, 10 a Ragusa. Più tranquilla la situazione nella provincia di Messina, dove si contano solo 4 nuovi casi del giorno.

In Italia

Curva epidemica ancora in salita, nella nostra nazione, dove i nuovi casi del giorno sono in totale 2.898 (ieri 2.455). Il tasso di positività sale all’1,4% ed i decessi del giorno sono 11.