San Marco d’Alunzio: somministrate oltre 600 dosi di vaccino

Si è concretizzato nella giornata di oggi l’impegno del “Gruppo Villa Pacis” per la realizzazione di una giornata di vaccinazione a San Marco d’Alunzio che aggiunge un ulteriore tassello alla campagna vaccinale già avviata lo scorso mese di gennaio.

Grazie alla fattiva collaborazione tra il “Gruppo Villa Pacis”, il Commissario per l’emergenza Covid-19 e il Dipartimento di Prevenzione di Sant’Agata Militello, con oggi, sono state somministrate complessivamente oltre 600 dosi di vaccino tra gli operatori e gli ospiti delle strutture sanitarie, i soggetti esterni che hanno voluto aderire all’iniziativa proposta e il personale della “San Lorenzo Group”, che ha usufruito della giornata di vaccinazione in seguito all’emanazione del protocollo sulle vaccinazioni in azienda.

“Siamo grati alle Istituzioni competenti per la disponibilità nell’accogliere la nostra richiesta di vaccinazione del personale che ci hanno messo in condizioni di contribuire attivamente alla campagna vaccinale in questa significativa giornata, ha dichiarato Emanuele Miracula, amministratore della “San Lorenzo Group”. La vaccinazione della comunità lavorativa si integra con le misure di prevenzione del rischio covid-19 che già mettiamo in atto e costituisce la realizzazione di un importante obiettivo per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, consentendoci di proseguire l’attività produttiva in un clima più sereno e proficuo.”

“Grazie anche a strutture come il Gruppo Villa Pacis e altre presenti in provincia di Messina – ha evidenziato il commissario Alberto Firenze – la campagna vaccinale sta raggiungendo in modo concreto e rapido tutto il comprensorio messinese. La giornata di San Marco D’Alunzio, arricchita anche dalla donazione delle bottiglie di pomodoro Siccagno messe a disposizione da Coldiretti, segna un ulteriore tassello verso il completamento della popolazione vaccinabile.”

“Nel corso di questi mesi, la possibilità di somministrare regolarmente il vaccino a tutti gli ospiti durante la loro degenza all’interno delle strutture socio-sanitarie e residenziali, ha rappresentato per noi l’occasione di favorire, in condizioni di massima sicurezza, la riapertura alle visite dei familiari, ha commentato Nunziatina Miracula, amministratore del “Gruppo Villa Pacis”.

“Il personale del “Gruppo Villa Pacis”, ha concluso Biagio Todaro, responsabile delle attività del gruppo, ha partecipato attivamente allo svolgimento delle attività di vaccinazione con grande spirito di servizio e la ferma convinzione che la battaglia per la salute pubblica si affronta anche dal punto di vista sociale con un impegno collettivo e condiviso andando oltre il mero svolgimento della semplice attività professionale.”