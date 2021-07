Sant’Agata di Militello – Finanziati 253 mila euro per il Pala Terreforti

È stato assegnato al comune di Sant’Agata di Militello un finanziamento di 253 mila euro per i lavori di sistemazione del pala Terreforti, ex struttura sportiva da anni in disuso nella popolosa frazione santagatese. Il finanziamento è stato attribuito dal dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo dell’assessorato regionale, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027.

Il progetto esecutivo prevede in particolare la realizzazione di un impianto sportivo scolastico, con l’installazione di una nuova pavimentazione, la nuova copertura dell’intero impianto mediante struttura geodetica, l’adeguamento dei locali spogliatoio alle norme Coni e infine la sistemazione delle vie di fuga.

Già approvata la delibera di giunta regionale con la ricognizione degli interventi da finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, recante la dotazione finanziaria per Centri di responsabilità, e le schede progetto da trasmettere al Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

“Si tratta di risorse preziose che ci consentiranno di intervenire sulla struttura, che da anni necessita di opere di manutenzione straordinaria, ripristinando la funzionalità dell’impianto, che potrà essere messo a disposizione delle attività scolastiche e delle associazioni sportive giovanili santagatesi, riqualificando allo stesso tempo un’importante area della nostra città”, commenta l’assessore ai lavori pubblici Achille Befumo.