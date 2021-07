Covid – La provincia di Messina è quella con i migliori dati in Sicilia: solo 7 i ricoverati

Sono state 4.569 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, 6 luglio 2021, in provincia di Messina: 1.285 come prima dose e 3.284 come seconda dose, a completamento del ciclo vaccinale.

Lunedì 5 luglio erano state 4.322 (1082 prime dosi + 3240 seconde dosi), domenica 4 luglio 2.930 (702+2228), sabato 3 luglio 4.134 (865+3269), venerdì 2 luglio 4.339 (1171+3168) e giovedì 1 luglio 4.372 (1143+3229). La media degli ultimi giorni, insomma, è di poco più di 4mila dosi inoculate al giorno.

Ed intanto le varianti fanno paura, soprattutto quella Delta: 5 al momento i casi registrati nella provincia di Messina. Di questi, 4 sono riferiti al distretto di Barcellona Pozzo di Gotto: 3 appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre il quarto è residente a Terme Vigliatore. Il quinto invece si trova nella zona di Piraino.

Ed intanto, come la scorsa estate, i contagi sono ridotti al minimo, ma la Sicilia resta la regione che ne fa registrare di più ogni giorno. Gli attuali positivi nell’isola sono 3.478, il 24 gennaio erano 47.654, ma negli ultimi giorni il calo è minimo.

Discorso simile per i ricoverati nell’isola. Ora sono 155, il 19 aprile erano 1.438, una differenza enorme, ma da qualche giorno il dato rimane pressoché stabile. Tra questi, 18 sono in rianimazione, il 18 aprile erano 187, ma tre giorni fa erano 15.

Va meglio in provincia di Messina. È quella che fa registrare meno nuovi contagi, “solo” 33 nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio, poi 3 il 5 luglio e 9 il 6 luglio.

Gli attuali positivi sono 67 nel Comune capoluogo e 174 in tutta la provincia, numeri lontanissimi dai picchi della scorsa primavera. Va molto bene anche sul fronte dei ricoverati. Ne restano “solo” 7, di cui 6 al Policlinico e 1 al Papardo (questo è l’unico in rianimazione). Il 27 gennaio erano 176 di cui 38 in rianimazione. La speranza è che presto si possa arrivare a zero.