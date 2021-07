Italia in finale agli Europei! Battuta la Spagna ai rigori, prosegue la favola Azzurra

La favola Italia è ancora viva! Nella semifinale degli Europei gli azzurri soffrono, ma battono ai rigori la Spagna con un complessivo 5-3.

Italia in vantaggio con Chiesa al 60’ bravo a battere il portiere spagnolo con un bel tiro a giro. La Spagna pareggia con Morata all’80’ e trascina la partita ai supplementari.

Nei successivi 30’ non accade molto e la conclusione inevitabile sono i calci di rigore. Decisivi gli errori di Olmo e Morata, con un ottimo Donnarumma: nell’ultimo penalty le gambe di Jorginho non tremano e per l’Italia è festa grande.

Adesso la finale a Wembley domenica, contro la vincente tra Danimarca e Inghilterra.

Forza Azzurri!