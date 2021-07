Presentata la rassegna letteraria Notturno d’Autore, si svolgerà tra Capo d’Orlando e Ficarra

Michele Santoro, Pino Arlacchi, Maria Giovanna Maglie, Mauro Mazza, Stefano Tura: sono alcuni dei nomi protagonisti della quinta edizione della rassegna letteraria “Notturno d’autore” che si svolgerà dal 10 luglio al 25 agosto tra il porto di Capo d’Orlando Marina, Piazza Matteotti e il Convento dei Frati Minori di Ficarra.

Complessivamente 14 appuntamenti, tutti di grande rilievo, con esponenti di punta nel panorama culturale e giornalistico italiano. La rassegna letteraria ideata dalla professoressa Lucia Franchina è stata realizzata in collaborazione con il responsabile della biblioteca comunale orlandina Carlo Sapone, le Amministrazioni Comunali di Capo d’Orlando e Ficarra insieme alla società di “Capo d’Orlando Marina”.

“Una manifestazione più forte del Covid, che con determinazione siamo riusciti a mantenere e a migliorare anno dopo anno – ha commentato il Sindaco Franco Ingrillì, intervenendo stamattina alla conferenza stampa di presentazione. Grazie a quanti si sono spesi per l’organizzazione di questo evento che si conferma nella peculiarità del panorama culturale siciliano. Mi piace sottolineare la sinergia rinnovata con il Comune di Ficarra di cui ho sempre apprezzato vivacità e freschezza nelle proposte culturali”.

Per l’Assessore Fabio Colombo, la quinta edizione di “Notturno d’autore” rappresenta “una grande vetrina per il territorio, grazie a presenze di primissimo piano. Ma è anche la conferma – prosegue l’Assessore Colombo – che non può esserci turismo senza una proposta culturale adeguata. E noi supportiamo con convinzione eventi come questo, in grado di destare interesse soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo”.

L’Amministrazione Comunale di Ficarra era rappresentata dall’Assessore Mauro Cappotto che ha evidenziato i risultati della riuscita collaborazione tra enti diversi: “Individuare una strategia comune nella diffusione degli eventi culturali è un passo decisivo per riuscire a creare collegamenti funzionali con le politiche turistiche”.

Il primo appuntamento di Notturno d’autore è per sabato 10 luglio alle 19,30 presso il porto turistico di Capo d’Orlando. Verrà presentato il libro “l’arte di non amare” del giornalista e scrittore Giuseppe Di Piazza.