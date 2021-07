Malore sul posto di lavoro, muore operaio di Naso di 46 anni

Un uomo di 46 anni di Naso, Salvatore Ferlazzo, è deceduto questa mattina mentre si trovava sul posto di lavoro.

La causa del decesso sarebbe un malore, ma sul corpo verrà comunque effettuata un’autopsia, come disposto dal magistrato di turno. L’uomo, muratore di professione, stava lavorando in un cantiere a Castell’Umberto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione ed un’ambulanza del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Un duro colpo per il centro di Naso, dove Salvatore era conosciuto e benvoluto.

A breve sarebbe dovuto convolare a nozze con la sua compagna. Purtroppo un sogno spezzato dal destino.