Calcio – In Serie D si deciderà tutto all’ultima giornata. Sfida a distanza tra ACR ed FC Messina

Ancora tutto aperto per la promozione in Serie C. Si deciderà all’ultima giornata il derby a distanza tra ACR ed FC Messina, entrambe vittoriose nei recuperi di ieri.

La capolista ACR rimane a +2 sulla diretta inseguitrice, dopo la netta vittoria per 3-0 in casa contro il Marina di Ragusa, rimaneggiato a causa di diversi casi covid all’interno della squadra. La formazione di Novelli non si lascia comunque intenerire e chiude la pratica già al 22’ del primo tempo. Un uno-due nei minuti iniziali firmato dai soliti Bollino e Foggia.

Il primo gol di Bollino è frutto di una straordinaria apertura di Aliperta, mentre la rete di Foggia è davvero spettacolare, con una rovesciata che non lascia scampo al portiere ospite. Il 3-0 di Arcidiacono arriva al 18’ del secondo tempo, con la partita abbondantemente chiusa.

Adesso all’ACR, nel prossimo turno contro il Città di Sant’Agata, basterà battere la formazione biancoazzurra, già salva, per ottenere la promozione in Serie C.

Spera invece in un passo falso della capolista l’fc Messina, che fino all’ultimo tenterà di strappare il pass per la C. I giallorossi vincono in rimonta una gara che sembrava stregata a Paternò. Locali in vantaggio al 18’ con Mazzotti, che vengono però subito raggiunti dal solito Caballero due minuti dopo. Al 38’ il vantaggio degli ospiti: diagonale di Bianco per l’inserimento di Caballero, sponda per l’accorrente Alessandro Marchetti che appoggia a porta vuota.

Nel secondo tempo arriva il pareggio del Paternò al 55’ con Mascari. Ma passano solo 3’ e l’Fc Messina torna avanti: progressione di Bianco che mette in mezzo la sfera, sponda di Caballero per Carbonaro che insacca e ancora una volta tiene in vita i suoi.

Non accade più nulla, termina 2-3. Sabato, nell’ultima giornata del girone I di serie D, il Football Club ospiterà il Roccella, ultimo e già retrocesso da settimane, sperando in un passo falso dei rivali.