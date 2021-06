Covid-19, 142 nuovi contagi in Sicilia. Ancora 3 decessi legati al covid-19

Tornano a salire sopra quota cento i nuovi casi di Covid del giorno in Sicilia, che torna al primo posto tra le regioni per numero di nuovi casi. 142 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.831 tamponi molecolari e antigenici processati.

Il tasso di positività in Sicilia si attesta allo 0,92%. Anche oggi, purtroppo si registrano 3 decessi dovuti al Covid nell’isola, mentre sono 335 i guariti del giorno, che portano gli attuali positivi nell’Isola a 4.031.

In Italia:

Incremento di nuovi casi del giorno nel resto della nazione: oggi sono 776, mentre ieri erano stati 679, mentre scende il numero delle vittime in un giorno: oggi sono 24 le persone che non ce l’hanno fatta configgere il covid-19, mentre ieri erano state 42.

Sono 3.135, invece, i guariti di oggi, che portano gli attuali positivi in Italia a 50.441. Il tasso di positività nel Paese è alo 0,42%