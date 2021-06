Suona i Pink Floyd durante l’esame di stato. “Maturità Rock” per il torrenovese Gabriele Scaravilli.

Una maturità non convenzionale, ma stavolta non per i protocolli anticovid. Quello di Gabriele Scaravilli, torrenovese, maturando del liceo linguistico Sciascia Fermi di Sant’Agata è stato un esame all’insegna della musica e delle forti emozioni, quelle che solo giganti del rock come i Pink Floyd e l’entusiasmo di un giovane appassionato delle note della sua chitarra possono trasmettere.

A chiudere il suo lavoro, incentrato su progresso, incomunicabilità e condizione femminile proprio una citazione di Comfortably Numb dei Pink Floyd, ma suonata dal vero, di fronte ad una commissione emozionata e mamma Ida commossa. “La macchina ha soddisfatto lo stomaco dell’uomo, ma ne ha raffreddato il cuore.” cita in apertura del suo lavoro Gabriele, che, invece, ha ribaltato la storia, scaldando il cuore di tutti.