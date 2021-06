Patti – Guasto ad una cabina elettrica rischia di lasciare l’ospedale Barone Romeo senza corrente

Si sta lavorando senza sosta, da alcune ore, per far fronte ad un guasto ad una cabina elettrica che ha interrotto la fornitura di energia all’ospedale Barone Romeo di Patti.

I tecnici Asp sono al lavoro per ripristinare il servizio, attraverso un cavo da 20.000 volts da far giungere direttamente all’ospedale, bypassando la cabina elettrica, ed intanto l’energia elettrica all’interno della struttura sanitaria è garantita da un gruppo elettrogeno.

La soluzione, ovviamente, è solo provvisoria, e sarà necessario ripristinare la fornitura prima che il gruppo elettrogeno smetta di funzionare, garantendo l’operatività di computer e macchinari salvavita all’interno dell’ospedale.

Al momento al Barone Romeo non c’è ancora emergenza per i degenti e i reparti, ma è stata allertata la Protezione Civile nel caso dovessero servire altri gruppi elettrogeni o dovessero verificarsi situazioni di pericolo per i pazienti.

All’ospedale Barone Romeo sono al momento impegnati Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.