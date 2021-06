Capo d’Orlando – Ancora risse e disordini in pieno centro, altri 2 “Daspo Willy” per un 20enne e un 19enne

Procede l’azione di contrasto adottata dalla Polizia di Stato a episodi di violenza urbana verificatisi ultimamente a Capo d’Orlando. Ai tre “Daspo Willy” o D.A.C.Ur., emessi dal Questore nei confronti di un ventenne e di due minorenni la scorsa settimana, seguono, quest’oggi, altri due provvedimenti dello stesso tipo nei confronti di un diciannovenne e di un altro ventenne.

Si tratta del cosiddetto Daspo urbano noto anche come “Daspo Willy”, misura di prevenzione introdotta in seguito al tragico episodio di Colleferro, in provincia di Roma, dove il 6 settembre 2020 fu ucciso il giovane Willy Monteiro Duarte

I due soggetti, secondo quanto ricostruito dagli uomini del Commissariato di Capo d’Orlando, si sono resi protagonisti di gravi disordini ed atti di violenza sabato 12 giugno nel pieno centro cittadino.

La visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica, le dichiarazioni rese dalle vittime, nonché le informazioni di alcuni testimoni ne hanno confermato le responsabilità.

All’analisi immediata dei fatti è seguita l’istruttoria eseguita dagli uomini della Divisione Anticrimine e accolta dal Questore che ha firmato i provvedimenti.

Il 20enne e il 19enne non potranno accedere a tre locali pubblici del centro paladino e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi e della villa comunale di Piazza Europa, rispettivamente per 2 anni il primo e per 15 mesi il secondo.