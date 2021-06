Covid: Stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Lo conferma il Ministro Speranza – VIDEO

Dal 28 giugno non sarà più obbligatorio, in zona bianca, indossaare la mascherina nei luoghi all’aperto.

“Nell’attuale scenario epidemiologico, con tutte le regioni in zona bianca, riteniamo ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento”, scrive in una nota il Comitato Tecnico Scientifico, e lo conferma anche il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook.

Resta opportuno mantenere il distanziamento, mentre la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento e sui mezzi di trasporto.

Ieri invece, con ordinanza del ministro della Salute Speranza, è stata reintrodotta la quarantena obbligatoria di cinque giorni per chi proviene dal Regno Unito a causa del dilagare della variante Delta. Chi viene da Paesi dell’Unione Europea e area Schengen, Stati Uniti, Canada e Giappone dovrà invece rispettare solamente i requisiti previsti dal green pass italiano. Dal 1° luglio sarà invece in vigore il Digital Green Certificate: la Certificazione Verde Covid-19 per viaggiare in Unione Europea.