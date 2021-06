Librizzi, scontro tra auto in nottata. Una donna trasportata in elisoccorso

Un incidente stradale è avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale agricola di contrada Brugneri nel territorio di Lubrizzi.

A scontrarsi una BMW serie 1, con a bordo due persone ed una Volkswagen Polo, con altrettante persone. Sembra che l’impatto sia stato violento. Ad avere la peggio è stata una donna, passeggera della Polo, per la quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. La ferita sarebbe stata prelevata dall’elisoccorso e trasferita in ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi e la ditta SOS Strade per la rimozione dei mezzi e la bonifica del manto stradale. Sono in corso di accertamento causa e dinamica del sinistro.