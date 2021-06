Basket, Serie B – Agrigento ribalta il fattore campo e si porta avanti nella serie della finale playoff

Punteggi bassi, tanto agonismo ed una gara 1 della finale play off di Serie B bella e combattuta. A spuntarla ed a portarsi avanti nella serie è la Fortitudo Agrigento, che passa al PalaPania di Chiusi col punteggio di 56 a 60.

I biancazzurri, ancora privi di Andrea Saccaggi, in avvio subiscono la fiammata chiusina guidata dall’ex Orlandina Nicola Mei, perfetto da oltre l’arco. La formazione di coach Michele Catalani ricuce e si riporta sotto, in un secondo quarto in cui vige l’equilibrio, con i siciliani sempre pronti a rispondere ai break dei padroni di casa.

Nel terzo quarto la Moncada alza ritmo, reagisce alle difficoltà e la partita cambia padrone, con la San Giobbe che sbaglia troppo in attacco e gli ospiti che piazzano canestri importanti e mettono la freccia.

In un ultimo quarto in cui Chiusi sembra averne di più, arriva la super giocata del capitano. È la tripla di Albano Chiarastella a portare i suoi sul 51 pari, mentre Cuffaro firma il sorpasso: i padroni di casa provano a reagire ma Agrigento alza bene il muro difensivo e si prende gara 1.

La Fortitudo Agrigento si porta dunque avanti nella serie, ribaltando il fattore campo al termine di una partita molto equilibrata, ma tra poco più di 24 ore sarà di nuovo battaglia: alle 19 di domani, martedì 15 giugno, si alzerà nuovamente la palla a due al PalaPania di Chiusi per una gara 2 che si preannuncia altrettanto avvincente, prima che la serie si sposti al PalaMoncada di Porto Empedocle per gara 3 ed eventuale gara 4.