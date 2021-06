Covid – In Sicilia oggi 183 nuovi casi, ma aumentano i ricoverati in terapia intensiva

La Sicilia oggi scivola dal primo al terzo posto per numero di nuovi contagi giornalieri tra le regioni italiane. Domenica 13 giugno a prendersi i primi due posti sono Lombardia e Campania, mentre la Regione Sicilia fa registrare un netto calo: ben 80 in meno di ieri i nuovi casi, 183 quelli delle ultime 24 ore.

Il bollettino redatto dal Ministero della Salute evidenzia che i 183 nuovi contagi oggi sono stati riscontrati a fronte di 3.109 tamponi molecolari processati (circa 1.400 in meno di ieri).

Si alza lievemente il tasso di positività, ora al 5,9%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici (di cui la Sicilia non ha mai conteggiato i positivi), il tasso scende invece al 2,7%.

5 le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 3), mentre il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 6.722, in aumento di 24 unità, con 154 guariti del giorno.

Ancora in calo il numero dei ricoveri ospedalieri: sono 357 in totale (12 in meno rispetto a sabato), di cui 47 in terapia intensiva (4 in più di ieri, con 6 nuovi ingressi del giorno).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 32 a Palermo, 31 a Ragusa, 30 a Catania, 21 a Messina, 19 a Siracusa e Trapani, 15 a Caltanissetta, 12 ad Enna e 4, infine, ad Agrigento.

In Italia

Nel resto d’Italia si dimezza, fortunatamente, il numero delle vittime del giorno: 26 i decessi di domenica 13 giugno (ieri erano stati 52). 1.390 i nuovi contagi (ieri 1.723).