Niente cartellone delle manifestazioni dell’Estate 2021 a Torrenova, S. Agata M.llo e Capo d’Orlando

Per il secondo anno consecutivo Torrenova, Sant’Agata Militello e Capo d’Orlando non avranno un cartellone delle manifestazioni estive.

Le Amministrazioni Comunali guidate rispettivamente dai sindaci Castrovinci, Mancuso e Ingrillì, in considerazione delle forti restrizioni ancora vigenti in materia di spettacoli ed eventi socio-ricreativi da svolgersi all’aperto, vista l’impossibilità di programmare e di allestire adeguatamente gli spazi, sono giunti alla comune determinazione di non predisporre il cartellone delle manifestazioni per la prossima estate, ferma restando la possibilità di organizzare eventi culturali di ampio respiro come presentazioni di libri, proiezioni, mostre e iniziative simili.

“Una scelta sofferta ma inevitabile – scrivono i tre sindaci in un comunicato congiunto –, anche perché il rispetto dei rigidi protocolli covid e sanitari, porterebbe a snaturare e svuotare le occasioni di grande richiamo e partecipazione, rischiando di compromettere, con comportamenti poco prudenti, la campagna vaccinale ancora in atto.

Cerchiamo di ritornare alla normalità a piccoli passi, anche migliorando i servizi turistici e di accoglienza, godiamoci serenamente le prossime vacanze estive, magari riscoprendo il piacere di gustare una pizza, o un gelato, dai nostri ristoratori e nelle nostre attività commerciali, che dopo una sofferta e agognata ripresa, hanno bisogno più che mai del nostro sostegno. Manca ormai poco, presto ne saremo fuori – concludono i primi cittadini -, e tutto tornerà ad essere semplicemente fantastico”.