Covid-19 – 320 i casi del giorno in Sicilia, l’isola scivola al secondo posto dietro la Lombardia

La Sicilia scivola al secondo posto oggi tra le regioni italiane per numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19, dietro solo alla Lombardia, che ne fa registrare appena due in più.

Sono infatti 320 i nuovi contagi di mercoledì 9 giugno nell’isola, a fronte di 6.205 tamponi molecolari processati (ieri 337 nuovi casi su 6.376 tamponi molecolari processati).

Lievemente aumentato il tasso di positività, che sale al 5,3%. Tenendo conto anche dei test antigenici, il tasso è invece all’2,1%.

Le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore sono state 2 (fortunatamente in calo rispetto a ieri, quando erano state 12) e fanno salire il totale a 5.890, mentre il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 7.322, in calo di 384 unità grazie ai 702 guariti del giorno.

Ancora in calo il numero dei ricoveri ospedalieri: sono 404 in totale (6 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (3 in meno di ieri, con un nuovo ingresso del giorno).

A registrare più casi sono le province di Palermo e Catania, rispettivamente con 68 e 66 nuovi casi, poi 58 ad Enna, 34 a Ragusa, 28 a Siracusa, 21 a Messina ed Agrigento, 16 a Trapani e infine 8 a Caltanissetta.

In Italia:

Nella nostra nazione i casi sono in lieve aumento: 2.199 quelli del 9 giugno (ieri 1.896), mentre le vittime del giorno sono 77 (in calo rispetto a ieri, quando erano stati 102 i decessi a causa del Covid).