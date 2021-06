Terme Vigliatore: campagna elettorale in silenzio

Ancora nessun nome è stato ufficializzato per la campagna elettorale di Terme Vigliatore. Dopo l’interruzione della legislatura di Domenico Munafò, a cui il consiglio comunale ha votato la mozione di sfiducia, i gruppi politici e gli schieramenti si stanno muovendo per capire chi potrà essere della partita a ottobre. Si tratta di un lavoro che, fino a questo momento, si svolge in silenzio, in attesa dei botti. Nel corso delle precedenti elezioni, Munafò vinse alla grande; ora quello schieramento, riveduto e corretto, sarà della partita? Quanti saranno i candidati a sindaco? Saranno ufficializzati a breve i nomi, come sta avvenendo a Patti?