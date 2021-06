Capo d’Orlando – Dipendenti in stato d’agitazione: il Sindaco chiede incontro con l’Assessore agli Enti Locali

“Sono solidale con i dipendenti del Comune di Capo d’Orlando: comprendo pienamente il loro malessere e condivido le ragioni della loro protesta. A tutti chiedo di lottare insieme per giungere ad una soluzione”. Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì commenta così l’assemblea dei dipendenti che sono in stato d’agitazione per i ritardi nel pagamento degli stipendi. Lo stesso Sindaco Ingrillì parteciperà al sit-in organizzato dai dipendenti per domani mattina davanti al Palazzo Municipale.

“Ho inoltrato un sollecito formale all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Marco Zambuto – afferma ancora il Sindaco Ingrillì – c’è la necessità di un incontro urgente per affrontare il tema dei trasferimenti regionali che sono in clamoroso ritardo. Praticamente attendiamo dalla Regione un milione di euro di varie trimestralità oltre al saldo per il fondo di investimenti per l’anno 2020. Non possiamo andare avanti con la sola riscossione dei tributi. Vorrei che a Palermo mi accompagnasse una delegazione di dipendenti, che continuo a ringraziare per lo spirito di sacrificio e la dedizione che quotidianamente mettono al servizio dell’attività amministrativa e dei cittadini. All’Assessore Regionale dobbiamo rappresentare il disagio dei lavoratori, delle loro famiglie e di un’intera comunità. Il Governo Regionale deve comprendere che questa situazione intollerabile non può pesare solo sulle spalle delle amministrazioni comunali.”