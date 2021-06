Gioiosa Marea: il 4 giugno inizierà anche la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato

Inizierà regolarmente venerdì 4 giugno la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato sul territorio comunale di Gioiosa Marea.

Questo emerge dal palazzo comunale, a seguito dei contatti avviati oggi dalla nostra redazione, dopo che ieri sono stati formalizzati gli impegni di spesa per poter far fronte alla raccolta ed al trasporto. E se da un lato si guarda in positivo al futuro, dall’altro il comitato “Borgo Marinaro San Giorgio” ha evidenziato in negativo il silenzio del commissario straordinario, degli uffici comunali e del civico consesso.

Dal comune infatti, a parte gli alert trasmessi alle utenze telefoniche di alcuni cittadini, non è stata prospettata alcuna comunicazione, né all’insorgere della criticità, né ieri, dopo l’impegno di spesa, nè adesso, ora che è vicina la soluzione del problema, seppur dal comune è stato detto ancora che, a breve, sarà inviata una comunicazione in tal senso.