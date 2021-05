Santa Lucia del Mela – La strage dell’Heysel. 36 anni dopo, per non dimenticare

Con una conferenza on line il Comune di Santa Lucia del Mela e lo Juventus Club locale, intitolato Gaetano Scrirea, hanno voluto ricordare la strage dell’Heysel del 29 maggio 1985.

Un macchia indelebile dello sport mondiale che causò ben 39 morti e tanti interrogativi su tutto quello che successe prima della finale di Coppa Campioni tra la Juventus e il Liverpool.

Alla conferenza hanno partecipato Stefano Tacconi, che giocò quella partita, l’Assessore Benedetto Merulla, la Docente Universitaria Katia Trifirò, Iuliana Bodnari, Presidente del Comitato per non dimenticare l’Heysel, Andrea Lorentini Presidente dell’Associazione Vittime dell’Heysel e il Giornalista Emilio Targia, presente tra il pubblico in quella terribile finale, e che per l’occasione ha presentato il libro “Quella notte all’Heysel”

L’evento inserito nel Maggio dei libri ha riscosso un grande successo.

Servizio di Francesco Anania