Covid-19, giù la curva degli attuali positivi nel messinese. A S. Agata M.llo chiusa la scuola media Marconi

Migliora di giorno in giorno la situazione epidemiologica da coronavirus nella provincia peloritana dove scende ancora il numero degli attuali positivi che passa da 1.831 a 1.808 persone, nonostante il lieve incremento di nuovi contagiati rispetto al giorno precedente. Ieri sono stati, infatti, 51 i nuovi casi di positività al tampone molecolare, giovedì erano stati 46.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, a fronte di una riduzione dei posti letto, di fatto dimezzati, nelle ultime 2 settimane si è assistito ad un calo di circa il 25% dei ricoverati nei reparti ordinari dedicati al covid-19, che sono attualmente 52. Ridotte di 15 posti letto le terapie intensive, dove attualmente sono 13 le persone ricoverate, mentre sono 2 i soggetti che ancora necessitano di cure in terapia sub-intensiva. Una situazione di fatto costante.

Per quanto riguarda i dati dei singoli comuni, buone notizie giungono da Acquedolci, dove è in lenta, ma costante diminuzione la curva degli attuali positivi. Ieri il sindaco Alvaro Riolo ha comunicato una guarigione che ha fatto scendere a 7 il numero dei soggetti attualmente positivi al test molecolare. Nel piccolo comune tirrenico non si registrano da diversi giorni ormai, nuovi casi di positività al tampone rapido e si contano 26 persone guarite.

Situazione, invece, diversa a S. Agata di Militello, dove alcuni alunni e studenti di varie scuole, positivi al Covid-19, sono ancora in quarantena e necessitano di assistenza da parte dei familiari, con oggettive difficoltà di contact tracing. Nei giorni scorsi si è registrato un caso di positività al Covid-19 di uno studente della scuola media del plesso Marconi dell’Istituto comprensivo 2 e da un primo sommario tracciamento, è emerso che il ragazzino è stato presente a scuola fino a ieri, venerdì 28 maggio ed ha avuto contatti stretti, oltre che con i compagni di classe, anche con insegnanti che hanno poi svolto attività didattica in altre classi della scuola media dello stesso Istituto. Per questo motivo, in attesa dei risultati dei tamponi molecolari sui contatti stretti dello studente, il sindaco ha disposto la sospensione, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola media Marconi da lunedì 31 maggio 2021 al venerdì 5 giugno.

Aumenta di una unità il numero degli attuali positivi a Barcellona PG, che sono 147, mentre si registra una consistente diminuzione dei positivi nella Città del Capo: gli attuali contagiati a Milazzo sono 51, ben otto in meno rispetto all’ultimo report.