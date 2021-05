Militello Rosmarino: firmato un protocollo di collaborazione con il Parco dei Nebrodi

Il comune di Militello Rosmarino ed il Parco dei Nebrodi hanno firmato oggi presso la sede del comune montano un protocollo di collaborazione.

Obiettivo del nuovo accordo la promozione del territorio e la divulgazione dei valori e delle informazioni relative al Parco, con la riapertura del punto informativo presso i locali della Biblioteca Comunale in via Umberto I. Il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza e il sindaco Salvatore Riotta hanno concordato la data di inaugurazione per la prima decade di giugno, individuando le modalità operative.