Covid-19 – Stabili i casi del giorno in Sicilia: oggi sono 375. Cresce però il numero delle vittime

Sono 375 i casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, a fronte di 7.387 tamponi molecolari processati. Sostanzialmente lo stesso numero di contagi di ieri, quando però erano stati eseguiti 6.849 tamponi.

Dato che fa calare ulteriormente il tasso di positività, che passa dal 5.4% di ieri al 5,1%. Il tasso è stabile tenendo conto dei test antigenici, all’1,8%.

Continua a scendere il dato dei ricoveri ospedalieri: adesso sono 639 i positivi al Covid ospedalizzati (29 in meno rispetto al dato precedente), di cui 86 in terapia intensiva (7 in meno, con 2 nuovi ingressi del giorno).

I guariti del giorno sono ben 1.244, dato che contribuisce a far calare il numero degli attuali positivi nell’isola, che ad oggi sono 11.715. Torna purtroppo ad aumentare, invece, il numero di vittime: sono 20 i decessi del giorno nell’isola, mentre martedì erano stati 11.

A livello provinciale, in testa c’è ancora Catania, dove si registrano 162 nuovi casi. Poi 70 contagi a Palermo, 33 a Messina, 24 a Trapani, 23 ad Agrigento, 21 a Ragusa, 18 a Trapani, 16 ad Enna, mentre Caltanissetta chiude con 8.

In Italia

Nell’intera penisola sono 3.937 i positivi al test del Coronavirus nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri. Sono invece 121 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 166.