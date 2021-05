Basket – Impresa di Torrenova: domina Gara 5 e rimane in Serie B

La Fidelia Torrenova domina Gara 5 del primo turno di playout contro la Robur Varese e conquista la salvezza nel campionato di Serie B 2020-2021.

La squadra di coach Bartocci vince una partita mai in discussione per 85-61. Dopo un primo quarto chiuso sul 21-16, i gialloblu cominciano a macinare canestri portandosi al +16 all’intervallo, sul 50-34. Il secondo tempo è un vero e proprio dominio dei siciliani, che toccano anche il +30 ad inizio quarto periodo.

Cinque gli uomini in doppia cifra, con Perin top scorer con 18 punti, seguito da Gloria con 17. Poi Guerra, che gioca una partita impeccabile sia dal punto di vista difensivo che di regia, trova anche il tempo per segnare 13 punti. 11 punti per Lasagni con tre triple, mentre il solito coriaceo Bolletta chiude con 10 punti.

Un traguardo storico per la Cestistica Torrenovese, che anche il prossimo anno disputerà – per la terza stagione di fila – il campionato di Serie B. Un successo di squadra per una società che ha fatto l’ennesimo miracolo, in un momento storico complicatissimo.

Fidelia Torrenova – Coelsanus Robur et Fides Varese 85-61 (21-16, 50-34, 72-47).

Fidelia Torrenova: Perin 18 (4/4, 3/7), Gloria 17 (7/12), Guerra 13 (3/6, 1/2), Lasagni 11 (0/3, 3/7), Bolletta 10 (2/6, 2/3), Di Viccaro 6 (2/5 da 3), Klanskis 4 (1/1, 0/1), Galipò 2 (1/1, 0/1), Mazzullo 2 (1/1), Saccone 2 (1/1), Ferrarotto (0/1 da 3). Coach: Bartocci

Coelsanus Robur et Fides Varese: Ivanaj 17 (1/3, 2/3), Boev 11 (5/5, 0/1), Corno 9 (0/2, 3/7), Maruca 6 (0/1, 2/2), Dalcò 6 (2/5, 0/2), Antonelli 3 (1/3, 0/2), Gergati 3 (0/4, 1/3), Trentini 2 (1/1, 0/2), Albique 2 (0/2), Allegretti 2 (1/1, 0/4), Sorrentino (0/1 da 3). Coach: Saibene.