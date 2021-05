Covid-19 – Oggi in Sicilia 493 nuovi casi e 11 vittime. Ancora in calo i ricoveri

Lieve incremento nel numero dei contagi del giorno in Sicilia: sono 493 i nuovi casi di Covid-19 di venerdì 21 maggio, a fronte di 8.654 tamponi molecolari (ieri i nuovi casi erano stati 443, ma con circa 500 tamponi in meno).

In lieve aumento il tasso di positività, che passa dal 5,4% al 5,7%. Tenendo conto anche dei test antigenici (dei quali però la Sicilia non conteggia i positivi) il tasso di positività è del 1,9%.

In calo di ulteriori 30 unità il numero dei positivi ricoverati, che adesso sono 778, di cui 99 in terapia intensiva (5 in meno rispetto al dato precedente, con 5 nuovi ingressi del giorno). I guariti sono ben 1.480, mentre rimane stabile il numero dei decessi: 11 oggi (ieri erano stati 10).

La suddivisione dei casi nelle province vede ancora in testa Catania, con 145 nuovi casi. Appena dietro la provincia di Messina, che ne fa registrare 96, e quella di Palermo (90). Poi 44 casi nel trapanese, 36 ad Agrigento e Ragusa, 24 a Siracusa, 12 a Caltanissetta e 10 ad Enna.

In Italia:

A livello nazionale sono 5.218 i positivi al test del Coronavirus. Ieri erano stati 5.741. In crescita invece le vittime de giorno 218 nelle ultime 24 (ieri erano state 164).