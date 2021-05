Covid-19 – Tortorici conclude la zona rossa. Calo degli attuali positivi

Nessun provvedimento di proroga della zona rossa, in scadenza alla mezzanotte di ieri mercoledì 19 maggio, per il comune di Tortorici, che è passato direttamente in zona gialla.

Si torna, dunque, alla normalità, dopo ben 20 giorni di massime restrizioni. Il comune era stato, infatti, dichiarato off limits a partire dal 29 aprile scorso e per la seconda volta in due mesi – la prima zona rossa era scattata dal 5 al 15 febbraio 2021.

Buone notizie anche sul fronte della diffusione del coronavirus sul territorio. Nella giornata di ieri sono state registrate 13 guarigioni e una persona è stata considerata positiva asintomatica a lungo termine, per cui sono stati emessi i provvedimenti di fine isolamento.