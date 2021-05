Pettineo – Consegnati i lavori per l’adeguamento sismico del munucipio

Martedì 18 maggio, alla presenza del RUP e del Direttore dei Lavori, si è proceduto alla consegna dei lavori relativi al miglioramento sismico del municipio del Comune di Pettineo, alla ditta Lo Sardo Giuseppe con sede a San Giovanni Gemini (AG), aggiudicataria degli stessi in seguito alla gara espletata all’UREGA di Messina che ha offerto un ribasso del 17,659% sull’importo a base di gara di € 455.732,41.

Si tratta di un intervento strategico che si inserisce in un quadro più complessivo che punta a rendere più sicuri, in caso di calamità naturali, gli edifici strategici del paese, e che vedrà dopo quello che riguarda appunto la casa comunale, adeguati sotto il profilo antisismico anche l’edificio sede della scuola elementare e l’edificio che ospita il comando dei vigili urbani; in totale per questa finalità l’Amministrazione Comunale ha ottenuto nel corso di questi anni la somma complessiva di € 1.476.170,00.

Gli altri due lavori avendo già ottenuto il finanziamento andranno in gara dopo l’approvazione del riaccertamento da parte del Consiglio Comunale, e considerata la tempistica richiesta dalle procedure di evidenza pubblica, dopo l’estate dovrebbero a loro volta essere consegnati.

Durante l’esecuzione dei lavori gli uffici del Comune si sono trasferiti presso i locali del centro congressi di Contrada Porracina, rimane sempre attivo il centralino del Comune, 0921 336080, a cui rivolgersi per ogni necessità.