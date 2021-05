Covid – Curva ancora in calo in Sicilia, oggi 405 nuovi casi e 3 vittime. 756 i guariti

Continua a scendere la curva dei contagi in Sicilia: sono 405 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.701 tamponi molecolari processati, con il tasso di positività al 7,1%.

Tenendo conto anche dei test antigenici il tasso di positività è del 2,1%. Numeri decisamente in calo quelli registrati negli ultimi giorni nella nostra regione, che “festeggia” l’ingresso in zona gialla a partire da domani, lunedì 17 maggio.

Sono 930 i ricoverati, ancora in calo rispetto a ieri di 17 unità, di cui 118 in terapia intensiva (+4 rispetto al dato precedente). I guariti in un solo giorno sono 756, mentre le vittime scendono a 3.

A livello provinciale Catania in testa con 93 casi, seguita da Messina con 88 e da Palermo con 83. Poi Enna 35, Ragusa 31 Siracusa 29, Trapani 22, Caltanissetta 16, Agrigento 8.

A livello nazionale, sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 136 di ieri, che rappresentano il dato più basso per le mortalità da quasi sette mesi.